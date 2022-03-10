Также не удается доставить туда гуманитарную помощь.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляет, что из Волновахи и Мариуполя в Донецкой области в очередной раз не удалось осуществить эвакуацию населения.

Об этом Верещук сообщила во время видеообращения, обнародованного Офисом президента в социальной сети Facebook.

"К сожалению, я должна сказать то, что не удалось. Направление Волноваха - Покровск. С 5 марта включительно мы пытаемся открыть этот гуманитарный коридор, и нам не удается", - заявила Верещук.

При этом она сказала, что глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Кириленко собственными силами "делает почти невозможное, помогает людям вопреки запрету, безответственности тех, кто должен был бы брать на себя ответственность".

"Самая большая наша боль, о которой я не могу молчать, я буду говорить ежеминутно, ежечасно я буду обращаться ко всему миру: помогите Мариуполю, там реальная гуманитарная катастрофа. Мы не смогли сегодня снова, в который раз, отвезти туда даже гуманитарный груз. Ни вода, ни медикаменты, ни продукты не попали к людям, которые под тотальным обстрелом вот уже который день подряд", - подчеркнула Верещук.

Как ранее сообщал УНИАН, 9 марта российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по роддому в Мариуполе. На момент бомбежки там находились беременные женщины, дети и медперсонал.

По состоянию на 9 марта за период блокадного геноцида Российской Федерации уже погибло 1300 жителей Мариуполя.

10 марта бомбардировка российскими оккупантами Мариуполя продолжилась. Снаряды попадают в жилые дома и не только.

Предыдущие попытки эвакуации из Мариуполя тоже были неудачными.