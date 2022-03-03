В Харькове оккупанты стреляют по людям / фото Pravda Gerashchenko в Telegram
Президент Российской Федерации Владимир Путин планировал захватить всю Украину за 1-2 дня, но его план провалился. Украинские военные героически дают отпор российским солдатам, защищая наше государство.
При этом стрельба продолжается. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что российские "освободители" стреляют по мирным жителям Харькова.
"По состоянию на 18:00 в микрорайоне Северная Салтовка г. Харьков к поиску, спасению людей и тушению возгораний привлечено 140 человек и 48 единиц техники ГСЧС", - говорится в заявлении.