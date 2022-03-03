Война в Украине длится уже восемь дней.

Президент Российской Федерации Владимир Путин планировал захватить всю Украину за 1-2 дня, но его план провалился. Украинские военные героически дают отпор российским солдатам, защищая наше государство.

При этом стрельба продолжается. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что российские "освободители" стреляют по мирным жителям Харькова.

"По состоянию на 18:00 в микрорайоне Северная Салтовка г. Харьков к поиску, спасению людей и тушению возгораний привлечено 140 человек и 48 единиц техники ГСЧС", - говорится в заявлении.

Вас также могут заинтересовать новости: