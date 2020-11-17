Командование ВС РФ продолжает повышать боевую готовность оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе.

Российско-оккупационные войска на прошлой неделе провели на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей масштабные командно-штабные учения с привлечением сил территориальной обороны.

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Об этом говорится в сводке пресс-службы Минобороны по обстановке в районе проведения операции Объединенных сил.

Указывается, что по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает повышать боевую готовность оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе.

"На прошлой неделе на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях состоялось масштабное командно-штабное обучение с привлечением сил "территориальной обороны". Особое внимание уделялось отработке вопросов обеспечения устойчивости системы управления и связи путем развертывания новых запасных командных пунктов», - говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в Минобороны, в ходе обучения комиссиями генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ были уточнены оперативные планы применения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК против Объединенных сил.

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Автор: Константин Гончаров