Уже известно о нескольких случаях, когда в Сети появлялись клоны официальных страниц воинских частей.

Российские оккупанты начали массовое создание фейковых страниц украинских воинских частей. Например, в Сети уже нашли страницу 93-й ОМБр, 81-й ОМБр и нескольких других. Сообщается, что страницы враг ведет на украинском.

Об этом говорится в Telegram-канале Последний Блокпост.

Публикуемый контент (потери украинских подразделений, погибшие гражданские, негатив об украинской армии и т.д.) призван вызвать панику и недовольство командованием (руководством), говорится в сообщении.

Украинцев просят тщательно проверять источники информации, и блокировать те каналы, которые кажутся подозрительными.

Отметим, ранее в распоряжении Вооруженных сил Украины оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота Российской Федерации.

Среди полученных документов рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, список личного состава и тому подобное.

Напомним, 2 марта в Николаеве захватили в плен российских военных. Украинские военные спросили, зачем военный РФ приехал в нашу страну воевать. Тот подтвердил, что их зомбируют пропагандой о "террористах" в Украине.