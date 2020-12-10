За сутки российские оккупанты на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции Объединенных сил.
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"С начала текущих суток, 10 декабря, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня", - отмечается в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник открывал огонь из гранатометов различных систем неподалеку населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Лебединское. Также, еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Марьинки, где враг применял станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, противник вел обстрел позиции Объединенных сил из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка.
"Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было", - добавили в штабе.
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