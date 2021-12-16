С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

На Донбассе в результате вражеского обстрела ранен украинский военнослужащий.

Об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, обнародованном в Facebook.

Отмечается, что с начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Неподалеку Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия. Вблизи Песков враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Золотого-4 и Травневого противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

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В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, отметили в штабе.

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Автор: Виктория Токарева