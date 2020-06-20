Российские оккупанты ранили бойца на Донбассе

С начала текущих суток и по состоянию на 12:00 вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, в большинстве случаев используя запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение.

Сегодня во время обстрела боевиками позиций Объединенных сил на Донбассе ранен украинский боец.

Об этом сообщается на странице штаба операции ОС в Facebook.

«Возле населенного пункта Орехово противник вел огонь из артиллерийских систем и минометов, в результате чего один наш защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются.

В целом, с начала текущих суток и по состоянию на 12:00 вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, в большинстве случаев используя запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение.

Так, утром на Донецком направлении террористы дважды обстреляли позиции украинских защитников вблизи Авдеевки из минометов 82-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Аналогичное вооружение оккупационные войска применяли во время обстрела защитников Павлополя. Кроме того, 13 обстрелов позиций украинских бойцов на Луганском направлении оккупанты осуществили в период с 05:00 по 6:30. Из тяжелого вооружения, включая 152 мм и 122 мм артиллерийские системы, минометы 120-го и 82-го калибров, российские оккупационные войска вели обстрел позиций украинских бойцов вблизи населенных пунктов Орехово, Хутор Вольный, Новоалександровка, Троицкое, Шумы и Попасная. Среди прочего террористы использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие вблизи Троицкого, Хутора Вольный и Попасной.

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