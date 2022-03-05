Городская власть в существующих обстоятельствах организует правопорядок, жизнеобеспечение и хозяйственную деятельность всех служб города.

Информация о том, что российские войска полностью покинули Энергодар, не соответствует действительности.

Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, в настоящее время оккупанты контролируют периметр города и все еще находятся на АЭС: "Местные власти в существующих обстоятельствах организуют правопорядок, жизнеобеспечение и хозяйственную деятельность всех служб города".

Ранее, как сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух, оккупационные войска Российской Федерации вышли из Энергодара, в городе восстановлен контроль всех органов власти, руководитель местной власти на месте.

"Сегодня мы видели в Мелитополе митинг огромный. Люди показывают свою прогосударственную позицию. В Энергодаре также все нормально. Орки из города вышли", - сказал он.

Старух добавляет, что минувшей ночью в Энергодаре фиксировали факты мародерства со стороны российских военных.

"Там ограбили все, просто армия гопников. То за телефон убили, то ноутбуки украли. Зачем им в поле ноутбук, вообще не понятно", - говорит он.

О ситуации на Запорожской АЭС пока не сообщают.

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