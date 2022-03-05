Информация о том, что российские войска полностью покинули Энергодар, не соответствует действительности.
Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
По его словам, в настоящее время оккупанты контролируют периметр города и все еще находятся на АЭС: "Местные власти в существующих обстоятельствах организуют правопорядок, жизнеобеспечение и хозяйственную деятельность всех служб города".
Ранее, как сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух, оккупационные войска Российской Федерации вышли из Энергодара, в городе восстановлен контроль всех органов власти, руководитель местной власти на месте.
"Сегодня мы видели в Мелитополе митинг огромный. Люди показывают свою прогосударственную позицию. В Энергодаре также все нормально. Орки из города вышли", - сказал он.
Старух добавляет, что минувшей ночью в Энергодаре фиксировали факты мародерства со стороны российских военных.
"Там ограбили все, просто армия гопников. То за телефон убили, то ноутбуки украли. Зачем им в поле ноутбук, вообще не понятно", - говорит он.
О ситуации на Запорожской АЭС пока не сообщают.