Местные власти призывают к увеличению украинских войск на азовском направлении.

Российские оккупанты попытались прорваться в Мариуполь по гуманитарному коридору.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

"В очередной раз оккупант продемонстрировал свою подлость, сделав попытку прорыва в город именно в момент зеленого коридора, организованного для людей, и создав реальную угрозу жизням гражданских лиц, пытающихся покинуть окруженный Мариуполь, который находится под постоянным вражеским огнем", - отмечается в сообщении.

Местные власти призывают к увеличению украинских войск на азовском направлении.

"Только уничтожение противника и увеличение украинских войск на азовском направлении обеспечит безопасность гражданского населения. Договоренности с оккупантом не имеют никакого смысла и могут спровоцировать еще больше невинных жертв среди украинских граждан", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, украинская сторона договорилась с противником об эвакуации мирных жителей гуманитарным коридором во вторник, 8 марта.

Оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из Мариуполя. Противник начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора, сообщили в штабе Операции Объединенных сил в Facebook.

Вас также могут заинтересовать новости: