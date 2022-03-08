Российские оккупанты попытались прорваться в Мариуполь по гуманитарному коридору.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.
"В очередной раз оккупант продемонстрировал свою подлость, сделав попытку прорыва в город именно в момент зеленого коридора, организованного для людей, и создав реальную угрозу жизням гражданских лиц, пытающихся покинуть окруженный Мариуполь, который находится под постоянным вражеским огнем", - отмечается в сообщении.
Местные власти призывают к увеличению украинских войск на азовском направлении.
"Только уничтожение противника и увеличение украинских войск на азовском направлении обеспечит безопасность гражданского населения. Договоренности с оккупантом не имеют никакого смысла и могут спровоцировать еще больше невинных жертв среди украинских граждан", - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, украинская сторона договорилась с противником об эвакуации мирных жителей гуманитарным коридором во вторник, 8 марта.
Оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из Мариуполя. Противник начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора, сообщили в штабе Операции Объединенных сил в Facebook.
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