Его транспортируют в порт оккупированного Севастополя.

Российские оккупанты по-пиратски захватили украинское спасательное судно "Сапфир".

Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что захваченное российскими оккупантами гражданское спасательное судно "Сапфир" сейчас транспортируют в порт оккупированного Севастополя. Об этом сообщил капитан "Сапфира", которому дали возможность связаться с Администрацией морских портов Украины.

"Капитан сообщил, что на борту находятся "зеленые человечки", которые держат экипаж "под дулами". На судно прибыл капитан оккупантов, который взял на себя функции командования", - говорится в сообщении.

Одесский координационно-спасательный центр обратился к российским военным кораблям с позывными "Бугель-490", "Кас", "Аргумент", "Бульба", "Гусар", "Витал".

"Вами незаконно захвачено и удерживается украинское спасательное судно "Сапфир", которое находилось в территориальных водах Украины в районе острова Змеиный. Ваши действия незаконны. Это проявление слабости и классифицируется как пиратский захват. Вы нарушили все нормы международного морского права и ведения боевых действий на море. Требуем немедленно освободить спасательное судно "Сапфир" и не препятствовать его следованию в порт Одесса. Захват гражданского судна в очередной раз подтверждает, что у российских военных нет чести. Развязав войну, вы прикрываетесь гражданскими. Это очередная позорная страница вашего военно-морского флота. Вам не смыть этот позор никогда", - говорилось в обращении.

По данным Минобороны, гражданское спасательное судно "Сапфир" находится на балансе Морской поисково-спасательной службы Украины и предназначено для патрулирования в открытом море, спасения судов, терпящих бедствие, выполнения морских буксирований судов и плавсредств, пожаротушения, выполнения подводно-технических работ на глубинах до 50 метров, спасения людей и оказания медицинской помощи пострадавшим. На момент захвата судно выполняло гуманитарную миссию по спасению людей.

"Действия российских оккупантов квалифицируются исключительно как пиратство и прямое нарушение норм Международного морского права и Международных конвенций по безопасности мореплавания", - отметили в Минобороны.