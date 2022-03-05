фото Павел Кириленко
Около 13:00 часов российские оккупанты накрыли минометным огнем окрестности города Торецк.
Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Телеграм-канале.
По предварительной информации, раненых среди гражданских нет.
фото Павел Кириленко
Кроме того, Кириленко сообщил, что в Очеретинской общине, которая пострадала от обстрелов, восстановлено электроснабжение к Тоненькому, Северному и Водяному. Без электричества остается пока Новоселовка Вторая.
фото Павел Кириленко