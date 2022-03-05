По предварительным данным, раненых среди гражданского населения нет.

Около 13:00 часов российские оккупанты накрыли минометным огнем окрестности города Торецк.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Телеграм-канале.

По предварительной информации, раненых среди гражданских нет.

Кроме того, Кириленко сообщил, что в Очеретинской общине, которая пострадала от обстрелов, восстановлено электроснабжение к Тоненькому, Северному и Водяному. Без электричества остается пока Новоселовка Вторая.

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