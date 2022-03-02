Информация о пострадавших уточняется.

Российские оккупанты обстреляли Попаснянский вагоноремонтный завод на Луганщине.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, по состоянию на 13:00 под активными обстрелами окраины Северодонецка, Попасная и Лисичанск.

"Попали в Попаснянский вагоноремонтный завод Также под обстрелами Лисичанск. Под огонь оккупантов попал магазин "Городок". В Лисичанске: на квартале 50-лет Победы прямое попадание на детской площадке", - сообщил Сергей Гайдай.

Председатель ОГА подчеркнул, что информация о пострадавших уточняется.

"В 9:30 в Лисичанске на улице Московская, 42 прямое попадание в жилой дом. По ул. Сосюры, 360 в Лисичанске снаряд попал между домами, но не разорвался. Продолжаются обстрелы вблизи Северодонецка, Лисичанска, населенных пунктов Золотое-2 и Золотое - 4", - добавил он.