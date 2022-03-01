Российские войска обстреляли Чернигов из "Градов".
Об этом сообщает Черниговская облгосадминистрация.
"Оккупанты из "Градов" обстреляли микрорайон Масаны и проспект Мира на выезде из Чернигова в направлении Репок. Сейчас там работают спасатели", - говорится в сообщении.
В ОГА просят людей не мешать работе спасателей и не трогать снаряды.
Как сообщал УНИАН, в результате авиаудара в Харькове частично разрушен пятиэтажный жилой дом.
"Около 13: 20 в результате авиаудара в Харькове по проспекту Новобаварский, 5 частично разрушен пятиэтажный жилой дом с последующим горением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что число жертв и пострадавших уточняется. От ГСЧС привлечено 8 единиц техники.