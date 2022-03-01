Оккупанты обстреляли микрорайон Масаны и проспект Мира.

Российские войска обстреляли Чернигов из "Градов".

Об этом сообщает Черниговская облгосадминистрация.

"Оккупанты из "Градов" обстреляли микрорайон Масаны и проспект Мира на выезде из Чернигова в направлении Репок. Сейчас там работают спасатели", - говорится в сообщении.

В ОГА просят людей не мешать работе спасателей и не трогать снаряды.

Как сообщал УНИАН, в результате авиаудара в Харькове частично разрушен пятиэтажный жилой дом.

"Около 13: 20 в результате авиаудара в Харькове по проспекту Новобаварский, 5 частично разрушен пятиэтажный жилой дом с последующим горением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что число жертв и пострадавших уточняется. От ГСЧС привлечено 8 единиц техники.

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