Олег Синегубов отметил, что автобусы на въезде в Изюм до сих пор ждут

Российская армия не придерживается договоренностей о прекращении огня для эвакуации людей. Продолжаются переговоры при посредничестве Красного Креста.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале

"Автобусы на въезде в Изюм до сих пор ждут. Сейчас мы не можем эвакуировать население из-за взрывов, которые раздаются в окрестностях. Несмотря на обязательства российской стороны - продолжаются обстрелы", - говорится в сообщении.

При этом он отметил, что при посредничестве Красного Креста продолжаются переговоры с оккупантами.

"Надеемся сегодня эвакуировать население и ввезти гуманитарный груз, который собрали в Харькове", - подытожил Синегубов.

Как ранее сообщал УНИАН, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что в 5:30 утра 9 марта Украина получила сообщение от РФ о согласовании ранее предложенных маршрутов, в частности, из Бучи, Ирпеня и Мариуполя.

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