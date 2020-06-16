Российские оккупанты наращивают мероприятия боевой подготовки на Донбассе - разведка

По данным разведки, противник укрепляет старые и оборудует новые инженерные сооружения, а также обновляет минно-взрывные заграждения из-за увеличения случаев несанкционированного срабатывания их элементов.

Российско-оккупационные войска наращивают мероприятия боевой подготовки на всех полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк во время пресс-брифинга.

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«Несмотря на задекларированное снижение степени боевой готовности российско-оккупационных войск, с начала текущей недели противник продолжает наращивать мероприятия боевой подготовки», - заявил он.

По словам Гуцуляка, с 15 июня в соединениях и частях оккупационных частей начаты сборы с корректировщиками артиллерийского огня, снайперами, гранатометчиками, расчетами противотанковых ракетных комплексов и командирами артиллерийских расчетов. Указанные мероприятия проводятся на всех полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В то же время противник укрепляет старые и оборудует новые инженерные сооружения, а также обновляет минно-взрывные заграждения из-за увеличения случаев несанкционированного срабатывания их элементов. Контроль и проверка выполнения указанных работ осуществляется офицерами штабов армейских корпусов российских оккупационных войск с выездом на объекты и составлением соответствующих актов и фотоотчетов.

По словам спикера Минобороны, защитники Украины неукоснительно соблюдают режим тишины на линии боевого соприкосновения и находятся наготове дать достойный эффективный отпор на коварные вражеские действия со стороны российско-оккупационных войск.

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