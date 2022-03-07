Территория, по которой нанесен удар, принадлежит на правах концессии катарской компании.

Российские военные нанесли ракетный удар по морскому порту "Ольвия" в Николаевской области. Предварительно никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры в Facebook

"Только нанесен удар по морскому порту Ольвия. Пострадавших нет. Территория, по которой нанесен удар, принадлежит на правах концессии катарской компании "QTerminals Olvia", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с 24 февраля Россия совершила ряд агрессивных действий в отношении судов в акватории Черного моря, в том числе иностранных торговых судов.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты нанесли ракетный удар по судну под флагом Бангладеша в порту "Ольвия". В результате атаки погиб член экипажа.

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