Большие десантные корабли собирались причалить к одесскому пляжу "Лузановка".

Командование российских войск собиралось причалить большие десантные корабли к одесскому пляжу "Лузановка", но в последний момент россияне попросили Украину дать возможность покинуть залив.

Об этом сообщает "Думская".

"Украинская ПВО и другие защитники Одессы готовились дать решительный отпор противнику, но в последний момент русские вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на кораблях российских нацистов произошел бунт: срочники отказались выполнять приказ и штурмовать побережье большого города-миллионника. Солдат напугали украинские морпехи, большинство которых провели на войне по пять и более лет.