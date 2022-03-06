Их поймали на горячем.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором видно, как российские военные грабят сельский магазин.

"Великая русская освободительная армия" освобождает сельмаг от продуктов. Или попросту мародерничает. Верю и надеюсь, что завтра к вечеру, все оккупанты, кто на видео будут превращены в удобрения нашими Героями", - подписал ролик Геращенко.

Напомним, ранее мэр Херсона пристыдил горожан за массовое мародерство во время войны.

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