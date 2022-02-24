Пограничники и ВСУ держат оборону.

Остров Змеиный в Черном море атаковали с русских кораблей.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

"Оккупанты вели огонь по острову из ствольного корабельного оружия. Пограничники и ВСУ держат оборону! Сейчас в районе острова находится два корабля ЧФ РФ "Москва" и "Василий Быков", - говорится в публикации.

Напомним, что ранее в Государственной пограничной службе сообщали о двух неопознанных целях, которые угрожают пограничникам на острове Змеином. Пограничники заняли оборону.

Объявление Россией полномасштабной войны против Украины

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых " ЛНР "и"ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.