Сейчас идет обустройство помещений изолятора для росгвардейцев.

Оккупанты захватили следственный изолятор в захваченном Херсоне.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"В здание Херсонского СИЗО, персонал и удерживаемые лица из которого были эвакуированы до оккупации, ворвались рашистские военные. Сейчас идет обустройство его помещений для нужд подразделений Росгвардии, которые прибыли в город накануне", - сообщила она.

Кроме этого, захваченное СИЗО могут использовать для помещения задержанных граждан Украины.

"В Херсоне и близлежащих населенных пунктах оккупанты пытаются ввести полицейский режим. Уже неправомерно арестованы более 400 граждан Украины за сопротивление власти захватчиков", - добавила омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что действия российских боевиков нарушают требования Женевских конвенций по защите жертв международных вооруженных конфликтов. Она также призвала международное сообщество учесть эти факты при введении дополнительных санкций в отношении государства-террориста РФ.

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