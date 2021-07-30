Участники учений были готовы реагировать на изменения в обстановке.

Российская ФСБ следила за учениями пограничников и бойцов Вооруженных сил Украины в Азовском море.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Прошлой ночью в Азовском море состоялось тактическое учение частей Объединенных сил, во время которых корабельно-катерный состав Мариупольского отряда Морской охраны и подразделения ВМС ВСУ отработали слаженность совместных действий по противодесантной обороне побережья.

"Во время прибытия к месту проведения стрельб, наблюдательная вахта кораблей морской охраны зафиксировала приближение корабля береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ. Несмотря на частые провокации россиян в акватории Азова, участники учений были готовы реагировать на изменения в обстановке, но "недружелюбные соседи" легли в дрейф и следили с расстояния около 6 морских миль", - говорится в сообщении.

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Автор: Антонина Доломанжи