Красный Крест и структуры ООН часто бездействуют.

Россияне нарушают договоренности по гуманитарным коридорам - обыскивают людей, стреляют над головой, есть насилие.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в эфире информационного телемарафона.

Она отметила, что Россия систематически нарушает взятые на себя обязательства.

"Мы сообщаем Красному Кресту - через буквально 20-30 минут после открытия коридоров Россия начинает договоренности нарушать: обыскивают людей, стреляют над головой, чтобы запугать, есть насилие, есть все, что подпадает под действие международного права, и все указывает на то, что это будет подпадать под военные преступления над гражданскими людьми", - сказала она.

Верещук отмечает, что усилия международного Красного Креста "недостаточны, если сказать мягко".

Она сообщила, что есть договоренность о замене представителя Красного Креста в Украине - приедет представитель, который имеет опыт работы в Сирии и знает, как надо помогать на практике. При этом она выразила надежду, что работа улучшится.

Также Верещук отметила, что структуры ООН "тоже отчасти бездействуют, кроме осуждающих заявлений, никаких действенных инструментов нет".

Как сообщал УНИАН, сегодня будет открыто несколько гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. В частности, в Сумской области гуманитарные коридоры будут открыты по трем направлениям.

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