Россияне начинают понимать, что это полномасштабная война, которая может привести "к большим и мощным разрушениям и жертвам".

Войну РФ активно начали осуждать граждане России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк во время брифинга.

"Есть уже публичные обращения и российского журналистского сообщества и депутатов местных советов, которые категорически осуждают боевую операцию с жертвами к которой прибегла РФ. Это очень важно. Мы должны понимать. что в России есть уже понимание того, что это не какая-то точечная спецоперация, не какие-то точечные боевые действия в районе Донецка и Луганска, а это конкретная полномасштабная война, которая может привести к большим и мощным разрушениям и жертвам", - заявил Подоляк.

Объявление Россией полномасштабной войны против Украины

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых " ЛНР "и"ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.