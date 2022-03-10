Россияне пытаются сделать "хорошую мину при плохой игре", отметил советник главы ОП.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что поведение россиян на переговорах зависит от успехов их войск на поле боя, они стали "скромнее и тише".

Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона.

По словам Арестовича, российские военные лгут своему политическому руководству и не докладывают о реальных потерях.

"Они пытаются сделать "хорошую мину при плохой игре", но, по нашим данным, погибли уже 6 российских генералов. Но информация просачивается. И когда они выяснят, потому что ведомства российские ссорятся между собой, ФСБ подставляет армию, армия - ФСБ..., то они станут скромнее на этих переговорах очень сильно", - отметил он.

Советник руководителя ОПУ добавил, что на переговорах действует правило: "Требуй большего, чтобы получить хоть что-то".

"Давайте сравним их требования на второй день кампании, когда они сами предложили переговоры, и требования теперь. Куда делась почти половина требований, которые они выдвигали. Сейчас они скромные, тихие и будут еще скромнее и тише за неделю боев на поле боя, когда Вооруженные силы Украины смешают их с землей почти окончательно. Как у нас успехи на поле боя - так они скромнеют на переговорах. Зависимость очень четкая. Ситуация будет решена не на переговорах, а на поле боя", - подчеркнул Арестович.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 марта, в Турции проходят переговоры министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Турции Мевлюта Чавушоглу и РФ Сергея Лаврова.

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