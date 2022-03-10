Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что поведение россиян на переговорах зависит от успехов их войск на поле боя, они стали "скромнее и тише".
Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона.
По словам Арестовича, российские военные лгут своему политическому руководству и не докладывают о реальных потерях.
"Они пытаются сделать "хорошую мину при плохой игре", но, по нашим данным, погибли уже 6 российских генералов. Но информация просачивается. И когда они выяснят, потому что ведомства российские ссорятся между собой, ФСБ подставляет армию, армия - ФСБ..., то они станут скромнее на этих переговорах очень сильно", - отметил он.
Советник руководителя ОПУ добавил, что на переговорах действует правило: "Требуй большего, чтобы получить хоть что-то".
"Давайте сравним их требования на второй день кампании, когда они сами предложили переговоры, и требования теперь. Куда делась почти половина требований, которые они выдвигали. Сейчас они скромные, тихие и будут еще скромнее и тише за неделю боев на поле боя, когда Вооруженные силы Украины смешают их с землей почти окончательно. Как у нас успехи на поле боя - так они скромнеют на переговорах. Зависимость очень четкая. Ситуация будет решена не на переговорах, а на поле боя", - подчеркнул Арестович.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 марта, в Турции проходят переговоры министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Турции Мевлюта Чавушоглу и РФ Сергея Лаврова.