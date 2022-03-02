Жителей Мариуполя предупредили о новой опасности.

Российские оккупанты ставят оборудование для своей собственной мобильной связи.

Об этом предупреждают в Мариупольском городском совете.

Там рассказали, что эта техника снимает все, что есть в телефоне и определяет местонахождение абонента.

"Чтобы телефон автоматически не переподключился к их сети, необходимо в режиме выбора мобильного оператора убрать режим "выбрать автоматически" и перевести в режим "выбрать вручную". После того, как телефон найдет сеть мобильной связи - выбрать свою сеть. Информация СБУ!", - говорится в сообщении.

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