Российские оккупанты стреляли из временно оккупированного Энергодара, прикрывшись атомной электростанцией.

В Марганце Днепропетровской области из-за вражеских обстрелов погиб мужчина, еще три человека были ранены.

Российские оккупанты не унимаются на Никопольщине, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Они снова накрыли этот район огнем из тяжелой артиллерии.

По словам Резниченко, оккупанты стреляли из временно оккупированного Энергодара, "прикрывшись атомной электростанцией". В Марганце повреждены дома, магазины, школа и колледж.

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"В Марганце убили 65-летнего мужчину. Ранили по меньшей мере троих: 16-летнюю девушку, 38-летнюю женщину и 35-летнего мужчину. Они в больнице", - сообщил глава ОВА.

Война в Украине - обстрелы Днепропетровщины

Российские войска после захвата ежедневно терроризируют Днепропетровскую область обстрелами. Больше всего из-за этого страдает Никополь и Никопольский район.

В частности, недавно россияне всю ночь били из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем громадам - Никопольской, Красногригоровской и Марганецкой. Зафиксировано семь обстрелов, "прилетело" более 50 российских снарядов.

13 декабря стало известно, что на береговой линии Никополя сработали установленные ВСУ минные заграждения, которые призваны предотвратить высадку русского десанта. Пострадавших среди местного населения нет, а вот среди россиян могут быть потери.

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