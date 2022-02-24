Россиянин призвал армейцев уйти с Украины.

Российский оккупант Телков Ю. С. обратился к армии Путина и призвал ее уйти из Украины.

Видео появилось в Facebook Сухопутных войск Украины.

На видео раненый россиянин, которому оказывают медицинскую помощь, призывает своих "друзей" уходить из Украины.

"России никто не рад", - сказал он.

Парень также отметил, что он приехал воевать против Украины из Нижнего Новгорода.

Объявление Россией полномасштабной войны Украине

Как сообщал УНИАН, 24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых " ЛНР "и"ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев".

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари " ДНР "и" ЛНР " Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.

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