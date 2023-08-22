Также пострадал один человек.

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривом Рогу, в результате чего повредили 20 частных домов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

"Взрыв в Кривом Роге прогремел на рассвете. Враг нанес ракетный удар", - сообщил Лысак.

По предварительной информации, пострадал 1 человек. Мужчине оказали помощь, он будет лечиться амбулаторно.

"Побитое жилье местных - 20 частных домов. Повреждена линия электропередач", - отметил глава ОВА.

Кроме того, Синельниковский район ночью российская армия атаковала беспилотником, попав по частному предприятию, на котором произошел пожар. Спасатели оперативно укротили огонь. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Еще один удар по району произошел утром. Повреждена линия электропередач и другая гражданская инфраструктура. Информация уточняется.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, россияне 31 июля попали по Кривому Рогу двумя ракетами. Одна ракета попала в здание учебного заведения. Другая ракета разрушила секцию жилого дома с 4 по 9 этажи. В результате удара 6 человек погибли и 69 ранены. Спасены три человека, среди которых 10-летний ребенок.

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