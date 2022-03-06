Сейчас воздушная тревога в Чернигове отменена, но обстрел может повториться в любую минуту, поэтому горожанам стоит быть начеку.

Российские войска сбрасывают на жилые кварталы Чернигова бомбы для фортификационных сооружений и военно-промышленных объектов.

Об этом в Telegram сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Российская Федерация совершает преступления против человечности - бомбит жилые кварталы Чернигова. Неспособная преодолеть сопротивление украинских войск российская захватническая армия в течение последних дней совершает террористические акты против жителей Украины. Уже 3 дня подряд она наносит авиаудары по жилым кварталам города и социальным объектам", - рассказал он.

По словам Чауса, сейчас российские войска применяют против Чернигова мощное оружие неизбирательного действия — неуправляемые авиабомбы ФАБ-500.

"Обычно такое оружие применяется против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений. А в Чернигове - против жилых кварталов. Три таки неразорвавшихся бомбы были найдены сегодня на месте падения российского истребителя-бомбардировщика Су-34, который утром сбили возле Чернигове бойцы ПВО", - сообщил глава ОВА.

Он также отметил, что сейчас воздушная тревога в Чернигове отменена, но обстрел может повториться в любую минуту, поэтому горожанам стоит быть начеку.