Более 1,5 тыс. танкистов провели боевые стрельбы за пять дней боевой учебы в полевых условиях на территории Ростовской области и оккупированного Россией Крыма.

Российские танкисты провели обучение со стрельбами у границ Украины и в оккупированном Крыму.

Как сообщается на сайте российского Минобороны, более 1,5 тыс. танкистов соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) провели боевые стрельбы за пять дней боевой учебы в полевых условиях.

Упражнения боевых стрельб выполнялись экипажами из орудий современных танков Т-72Б3 и Т-90А с использованием штатных снарядов, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета.

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Российские танкисты совершенствовали навыки в поражении мишеней, имитирующих движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2 тыс. м.

В частности, танковые экипажи провели учения в Ростовской области и в оккупированном Россией Крыму.

"На танкодромах механики-водители выполняли упражнения по вождению танков по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, в том числе противотанковых рвов и заграждений. Планом боевой подготовки экипажей боевых машин предусмотрено изучение тактики боя танковых подразделений в наступлении и обороне в дневное и ночное время суток", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "боевое слаживание" экипажей, расчетов и отделений соединений и воинских частей продолжится в войсках ЮВО до февраля 2022 года.

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную озабоченность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных в границу с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация разместила у границ Украины и на оккупированных территориях в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей 115 тыс. военнослужащих.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вероятность российской агрессии против Украины очень высока. Он предположил, что может свершиться худший сценарий.

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Автор: Антонина Доломанжи