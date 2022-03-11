Российские террористы утром в пятницу атаковали с неба Днепр, Луцк и Ивано-Франковск.

Минобороны РФ подтвердили авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску, совершенные утром, 11 марта.

Об этом говорится в сообщении на сайте пресс-службы.

11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины.

Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.

Как писал УНИАН, российские террористы утром в пятницу атаковали с неба Днепр, Луцк и Ивано-Франковск.

Во время налета авиации оккупантов в Днепре, по предварительной информации, погиб один человек. Бомбы попали на территорию возле городского детского сада и многоэтажки, а также в двухэтажное здание обувной фабрики.

Во время атаки на аэропорт "Винница" российские террористы убили 9 человек, из них 5 были гражданскими.

По состоянию на 2 марта ГСЧС сообщало о приблизительном количестве погибших гражданских от действий оккупантов, однако точное количество жертв атаки РФ неизвестно из-за высокой интенсивности боев.

На временно захваченных территориях россияне продолжают терроризировать местное население: обстрелами, блокированием гуманитарной помощи и эвакуации и даже казнями.

Сама Россия отрицает, что попадает в гражданские объекты и всячески оправдывает зверства своей армии. Так, 10 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя бомбардировку роддома в Мариуполе, заявил , что в здании, по данным Минобороны, была размещена база батальона "Азов".

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