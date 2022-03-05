По данным источников, Москва может "бомбардировать города до подчинения".

Россия готова направить в Украину еще до 1000 наемников в ближайшие дни и недели.

Об этом предупредил высокопоставленный представитель западной разведки, передает CNN. По его данным, Москва может "бомбардировать города до подчинения", что может привести к значительным жертвам среди гражданского населения.

"Мы видели некоторые признаки того, что они (наемники, - УНИАН) наняты", — сказал чиновник.

Теперь официальный представитель США сообщил CNN, что Россия планирует в ближайшем будущем отправить еще до 1000 наемников.

По словам чиновника, силы наемников укрепят ослабевшие части, так как вторжение России в Украину длится уже вторую неделю.

Чиновник добавил, что США считают, что наемники, уже находящиеся в Украине, "плохо проявили себя, столкнувшись с более жестким, чем ожидалось, сопротивлением со стороны украинцев", и что по состоянию на конец февраля в ходе войны уже было убито около 200 таких наемников.

Между тем официальные лица США и Запада ожидают, что Россия увеличит темпы и силу своих ударов по ключевым населенным пунктам Украины, включая Киев.

Теперь Россия, похоже, готова "бомбить города до подчинения", заявил в пятницу один из высокопоставленных представителей западной разведки, что может привести к значительному увеличению числа жертв среди гражданского населения.

"Это очень грубый подход", — сказал чиновник. "Тяжелое оружие не только тяжелее по весу, но и тяжелее с точки зрения урона, который оно может нанести. И они гораздо менее разборчивы".

Другие официальные лица заметили, что российская стратегия сместилась с военных целей на гражданское население, при этом все больше атак было сосредоточено на населенных пунктах.

"Предстоящие дни, вероятно, будут еще хуже, с большим количеством смертей, страданий и разрушений, поскольку российские вооруженные силы перебрасывают более тяжелое вооружение и продолжают свои атаки по всей стране", — заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, журналист-расследователь интернет-издания Bellingcat Христо Грозев уверен, что Россия исчерпала практически все свои военные ресурсы во время вторжения в Украину. Позже Грозев подчеркнул, что, к сожалению, эта информация не означает окончание войны.

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