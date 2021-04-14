По мнению лидера Нацкорпуса, демонстрацией готовности к полномасштабному вторжению Россия стремится достичь реализации Минских соглашений и возвращения воды в Крым.

Вероятность военного сценария главным образом будет зависеть от готовности украинцев сопротивляться агрессору.

Об этом заявил лидер Национального корпуса Андрей Билецкий в своем Telegram-канале.

"В первую очередь - не впадать в отчаяние. В первую очередь - начинать создавать отряды территориальной обороны. В первую очередь быть готовыми повторить 2014 год, то есть массово готовиться пойти на фронт. Русские, глядя на наших президентов, наших политиков, вообразили, что мы овцы. Мы должны показать им простую вещь: Мы волки и будем сражаться за нашу землю до последнего", - призвал Белецкий.

По мнению лидера Нацкорпуса, демонстрацией готовности к полномасштабному вторжению Россия стремится достичь двух главных целей: реализации Минских соглашений и возвращения воды в оккупированный Крым.

"В Украине они могут ставить перед собой две цели. Первая цель - это реализация "Минска" (Минских соглашений) Порошенко-Зеленского. Того самого "Минска", где выборы без контроля над границей, где "народная милиция ЛДНР", где Украина берет на себя все бремя существования оккупированного Россией анклава. Это тот "Минск", который подписали два последних президента Украины. Второй, безусловно, чрезвычайно болезненный вопрос России, который она должна решать в комплексе - это вопрос экологический, социальный, экономический. Это вопрос воды в оккупированном Крыму. Днепровская вода - она жизненно необходима для функционирования оккупированных территорий Крыма", - сказал Билецкий.

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Автор: Иван Бойко