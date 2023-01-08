На месте удара работают спасатели.

Вечером в субботу, 7 января 2023 года, российские оккупанты нанесли удар по Харьковщине. В результате атаки есть прилеты в городе Мерефа, который расположен в 30 километрах от Харькова.

Как сообщил председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов, на месте удара работают спасатели.

"Зафиксировано два "прилета" вражеских ракет в Мерефе. По предварительной информации, есть один пострадавший. На месте работают спасатели", – отметил он.

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Позже советник председателя Харьковского облсовета Наталья Попова сообщила, что медики не смогли спасти пострадавшего.

"К сожалению, в Мерефе после прилета один человек погиб. Медики не смогли реанимировать", – написала она.

Информацию подтвердил и Синегубов.

"По уточненным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате ударов оккупантов в Мерефе погиб 50-летний мужчина", – отметил он.

Война в Украине: что происходит на Харьковщине

1 января 2023 года Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враг усилил контрразведывательные меры на оккупированной Харьковщине. Оккупанты проводят розыск проукраински настроенного населения.

30 декабря 2022 года на Харьковщине автомобиль с супругами подорвался на российском взрывном устройстве. 65-летний мужчина погиб на месте. Его 63-летняя жена получила травмы, сейчас она находится в больнице.

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