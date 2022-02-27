Утром 27 февраля, на четвертый день войны, главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Республики Беларусь.

Той самой Республики Беларусь, в которой Россия в ультимативной форме требует начать переговоры с украинскими властями.

При этом Россия откровенно врет о ходе событий вокруг переговорного процесса.

Представители РФ еще 26 февраля начали заявлять, что Украина отказалась от переговоров с РФ о прекращении огня. Эта информация – откровенная ложь и перекручивание фактов: Украина всегда выступала за дипломатию и была привержена мирному урегулированию до последнего. Именно президент Украины Владимир Зеленский последовательно запрашивал переговоры с РФ – чтобы ее лидер остановил свою агрессию против нас.

Но в РФ сначала отказывались от любых переговоров, а потом предложили заведомо неприемлемые условия: Беларусь как локацию для переговоров, требование от Украины отказаться от перспективы членства в НАТО и признать аннексию Крыма законной.

Таким образом, совершенно очевидно, что никакой коммуникации Россия не хотела изначально: переговоры не могут проходить на территории, которая вовлечена в боевые действия, а Беларусь совершенно очевидно является такой территорией, и белорусская сторона, как сторона конфликта, совершенно точно не может гарантировать безопасность украинской делегации.

Украина последовательно предлагала варианты места встречи: Польша (Варшава), Израиль (о чем говорил посол Украины в Израиле), с предложением организации переговоров к Владимиру Зеленскому обращались президенты Азербайджана и Турции. Но все эти предложения не рассматриваются Российской Федерацией, которая утром 27 февраля заявила, что делегация России уже прибыла в Гомель и будет ожидать появления там украинской делегации до 15:00 по Минску.

Весь мир должен зафиксировать для себя: Украина выступает за мирные переговоры, потому что в целом Украине никогда ни на секунду не нужна была война

Мы всегда вели миролюбивую политику и не проявляли агрессии ни к одному из существующих сегодня государств. Войну против Украины начала Российская Федерация, которая, будучи загнанной в угол, шантажирует Украину дальнейшей агрессией - только бы мы выполнили ее ультиматумы.

До 15:00 по Минску мы можем увидеть любые провокации против Украины: насколько угодно жестокие действия армии Российской Федерации, направленные против мирного населения, против женщин и детей;

действия против объектов критической инфраструктуры, разрушение которых может угрожать не только Украине, но и всей Европе.

Но Украина не сдастся. Украина будет бороться за свою землю. И мы обязательно защитим наше.

Мы верим в нашу Армию, верим в наших силовиков, в территориальную оборону, в неравнодушных гражданских людей, которые делают перемещение российских войск по нашей территории максимально болезненным.

Но им нужна наша помощь, и нужна сейчас.

Помочь нашим защитникам можно через фонд "Повернись живим". Мы продолжаем свою работу на пределе наших сил и просим вашей поддержки.

Поддержать наших военных средствами - https://savelife.in.ua/donate/

Если у вас есть возможность закупить необходимое нашим защитникам снаряжение за пределами Украины, свяжитесь с Фондом по телефону +38(068)500-88-00.

Слава Украине! Слава нашим Защитникам! Победим!