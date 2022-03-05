Украинцев просят не распространять непроверенную информацию, поскольку этим может воспользоваться враг.

Российские войска несут значительные потери при вторжении в Украину и имеют большие проблемы с логистикой. СБУ Украины предупреждает: враг может распространять ложную информацию, чтобы деморализовать украинцев на информационном фронте.

Одним из таких фейков будет якобы видео из "секретной тюрьмы СБУ/ЦРУ" на территории Украины. Роли заключенных, попавших в плен ВСУ, выполнят дезертиры или преступники из ОРДЛО.

"Можем подсказать оккупантам: не тратьтесь на постановку и актеров! Берите любое видео ваших вояк из плена - мы делимся ими ежедневно и в очень большом количестве! И там есть немало интересного для Гааги!"- говорят в СБУ.

Кроме того, враги создают фейковые страницы украинских органов власти или должностных лиц. На них публикуют ложные сообщения о капитуляции Украины или призывы к сотрудничеству с врагами. Всегда проверяйте страницы в соцсетях на подлинность.

В Херсоне и Мелитополе из-за захваченного оборудования оккупанты ретранслируют российское ТВ. "Включать и слушать эту пропаганду не стоит - вредно для здоровья. Как читать российские методички с "правилами для освобожденных территорий Украины", которые распространяют на оккупированных территориях", - советует СБУ.

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