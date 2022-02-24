Он отмечает, что Россия уже начала получать первые санкции из большого пакета санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия для мирового сообщества превращается в аналог "ДНР".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Россия для мирового сообщества превращается в аналог так называемой "ДНР". Это полная изоляция. Я на постоянной связи с лидерами государств-партнеров и международных организаций. Россия уже начала получать первые санкции из большого пакета санкций, самых мощных в мировой истории", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия потеряет нормальную экономику, не будет иметь нормальных банков и контактов со свободным миром, а лишь будет значительное обнищание простых людей в стране.

"Для россиян де-факто на всей территории уже установлена военная цензура. Чтобы остановить обвал рубля, российское государство уничтожает финансовые ресурсы, накапливавшиеся десятилетиями. Бизнес-среда в России сегодня погибла под российскими атаками на Украину. За что борется российский президент? Ни один здравомыслящий человек не согласился бы с объяснениями вторжения, которые исходили из России. Сами русские должны осознать, что при таких идиотских действиях их государства они не имеют будущего", - подчеркнул президент.

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