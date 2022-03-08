Колонна проехала Бобруйск и Жлобин, и продолжает движение в сторону Гомеля.

В Беларуси по трассе со стороны Минску в направлении Гомеля движется колона грузовиков российских войск с опознавательными знаками "V".

Как сообщается в Telegram-канале "Беларускі Гаюн", в колонне, которую видели около 13:16 по минскому времени, можно заметить около десяти КамАЗов. В их кузове находится по два короба от ракет для РК "Искандер".

"Учитывая, что двигаются со стороны Минска, можно предположить, что коробки не пустые, а значит, вероятно, идёт перевозка как минимум 20-и ракет для РК "Искандер", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 14:40 по минскому времени колонна проехала Бобруйск и Жлобин, и продолжает движение в сторону Гомеля.

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