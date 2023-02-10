Обновлено 05:00. В части регионов Украины отбой воздушной тревоги. В то же время, мониторинговые группы сообщают, что в воздух поднялись 5 вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95.
В пятницу ранним утром в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сообщается о взрывах в Харькове, Днепре и Запорожье.
Так, около 4:00 "покраснели" все регионы, кроме западных и Одесской на юге. В некоторых работает ПВО. В частности, мониторинговые паблики сообщают о сбитии ракет в Днепропетровской области.
Взрывы в Харькове и области 10.02.2023
Харьков и область сотрясла серия взрывов. Сначала об этом сообщили местные паблики, позже подтвердил глава ОГА Олег Синегубов:
"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!".
В Харькове из-за обстрелов в некоторых районах пропал свет, по предварительным данным, Россия запускает по региону С-300.
Оккупанты бьют по критической инфраструктуре Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов. Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением. Информацию о раненых и масштабах разрушений устанавливают.