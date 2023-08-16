Сегодня ночью Российская Федерация атакует Украину дронами-камикадзе типа "Shahed".
Сейчас тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Вечером в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что захватчики осуществили пуски дронов из Приморско-Ахтарска.
В 01:19 военные сообщили, что группа дронов "Shahed" движется над акваторией Черного моря в направлении юга Одесской области.
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Обновлено в 01:30: Большая группа "шахедов" заходит в устье Дуная. Они двигаются в сторону Измаила.