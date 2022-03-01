РФ хочет заблокировать Википедию / Фото: depositphotos
Роскомнадзор направил предупреждение сервису Википедия с угрозой блокировки на территории России из-за статьи о вторжении в Украину.
Об этом Википедия сообщила в Twitter.
"Роскомнадзор направил сообщение от Генпрокуратуры с угрозой блокировки Википедии за статью "Вторжение России в Украину (2022)",- говорится в сообщении.
РФ угрожает заблокировать Википедию / скриншот
Очевидно, сервис не собирается удалять статью, поскольку она все еще доступна. В то же время Википедия поделилась с фолловерами способами обхода вероятной блокировки.