Он подчеркнул, что это является вопиющим нарушением норм международного гуманитарного права.

От начала вторжения Россия выпустила 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины.

Об этом в Facebook заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"С начала открытого вторжения Россия выпустила 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины. Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушение норм международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", - подчеркнул Залужный.

Как сообщал УНИАН, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Барышевка Киевской области. По предварительной информации, ракетой "Искандер" нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилому фонду. Уже известно, что травмированы 6 человек.

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