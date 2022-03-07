Иностранцы находятся в Сумах, Чернигове, Мариуполе и Херсоне

Российские войска фактически держат в заложниках более 2 тысяч иностранных студентов. Оккупанты не дают эвакуировать даже иностранцев.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Facebook.

"Взятие в заложники иностранных студентов. Именно этим занимаются россияне в Украине, блокируя их эвакуацию. Индия – 659 студентов, Китай – 160, Турция – 144, Нигерия – 400 студентов. Среди студентов граждане стран Ближнего Востока, Средней Азии, Африки, Юго-Восточной Азии, включая ЮАР, Казахстан, Сингапур и Саудовскую Аравию. В общей сложности 2046 иностранных студентов из 27 стран мира", - говорится в сообщении.

По словам Верещук, иностранцы находятся в Сумах, Чернигове, Мариуполе, Херсоне и из-за постоянных обстрелов не могут выехать.

Также она отметила, что в Кремле игнорируют обращение глав стран, чьи граждане в заложниках, о гуманитарных коридорах и "наслаждаются унижением".

Как ранее сообщал УНИАН, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отмечает, что российское руководство категорически отказывается забирать из Украины своих павших военнослужащих.

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