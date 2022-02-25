РФ хочет обвинить Украину в якобы бесчеловечных действиях.

Российская Федерация планирует масштабную провокацию с целью "дегуманизации" украинцев.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в twitter.

"По данным разведки, Российская Федерация планирует масштабную провокацию с целью "дегуманизации" украинцев, обвинения Украины в якобы бесчеловечных действиях. Не ведитесь на фейки. Украина защищает свою землю в справедливой защитной войне. В отличие от РФ, мы не целимся в детские сады и гражданских", - заявил Дмитрий Кулеба.

Как сообщал УНИАН, в результате авиаудара в Марьяновке Вышгородского района Киевской области погибли 4 мирных жителя. Более 15 получили ранения.

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