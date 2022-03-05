Секретарь СНБО Данилов заявляет, что российские оккупационные войска перешли к открытой тактики террора, наносят "точечные удары" по гражданскому населению и критической инфраструктуре.

Российские оккупационные силы нарушают договоренности - блокируют открытие "зеленых коридоров" и не допускают гуманитарные грузы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Весь сектор безопасности и обороны Украины дает достойный отпор московским оккупантам по всем направлениям. Российские оккупационные войска перешли к открытой тактики террора, наносят путинские "точечные удары" по гражданскому населению и критической инфраструктуре. Цель - запугать, создать панику, сломать нашу волю к сопротивлению", - заявил секретарь СНБО.

"Подлый и коварный враг нарушает достигнутые договоренности - блокирует открытие "зеленых коридоров", не допускает гуманитарные грузы, но при этом делает попытку создать фальшивую картинку "радостной встречи" оккупантов местными жителями. Но дешевые трюки российских пропагандонов провалились. Героический Херсон отказался участвовать в шоу под названием "освобождение", устроенном московскими отбросами", - подчеркнул Данилов.

Также он сказал, что Харьков и Мариуполь, как ключевые города сдерживания российского агрессора на Юге и Востоке, держат оборону.

Вместе с тем, готовятся к обороне Николаевщина и Одесса.

"Можно ожидать проведения дополнительной мобилизации в России, что значительно усложнит внутриполитическую ситуацию. Зомбированное российское общество готово кричать: "Можем повторить", но умирать за путинские фантазии оно не готово, в отличие от украинцев, которые готовы убивать за свою свободу и свою землю", - добавил секретарь СНБО.

Также, по его данным, ухудшает ситуацию в России прибытие в регионы "груза 200". "Масштабы жертв среди российских военнослужащих вызывают шок и панику. Усиливаются тенденции отказа и уклонения от участия в боевых действиях в Украине среди военных страны-террориста", - заявил Данилов.

Напомним, что 5 марта должна была быть проведена эвакуация населения по гуманитарному коридору из Волновахи и Мариуполя. Однако российские войска не прекращают обстрелы и срывают эвакуацию.

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