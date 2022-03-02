В частности, мобилизованных сейчас завозят в район города Херсон.

Российская Федерация мобилизовала около 3,5 тысячи человек из оккупированного Донбасса, чтобы использовать их для войны против Украины на крымском направлении.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в социальной сети Facebook.

"По имеющейся информации, полученной украинскими силами безопасности и обороны, Россия на крымском направлении также использует мобилизованные лица с временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Их общее количество составляет примерно 3,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.

"Этих российских наемников сейчас через крымский мост завозят в район города Херсона. Их будут использовать для дальнейшей военной агрессии и готовят к нападению на украинские города", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что мобилизованные агрессором лица крайне деморализованы.

"Стоит подчеркнуть, что украинское войско дает шанс солдатам страны-агрессора остаться в живых и заработать денег", - говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил: "Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 млн рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен".

В частности средства для обеспечения этой акции собирают лидеры мировой ІТ-индустрии.