Белорусская колонна еще не пересекла границу.

В Telegram-канале "Оперативный ВСУ" появилась информация о том, что Российская Федерация готовит сознательную провокацию для оправдания ввода белорусских войск на территорию Украины.

"По имеющимся разведывательным данным сейчас вблизи белорусско-украинской границы находятся белорусские танки в количестве около 300 шт. Колонна еще не пересекла границу и ждет на маршруте г. Пинск – Иваново – Драгичин (примерно 30 км от государственной границы Украины). Ожидается, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее представитель регионального управления сил терроборони "Север" Виталий Кириллов подтвердил, что белорусские войска зашли на Черниговщину.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина может нанести удар по объектам в Беларуси в ответ на вторжение белорусских войск, но только по приказу главнокомандующего.

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