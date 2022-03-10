Россиян призывают сдаваться в плен / фото Генеральный штаб ВСУ
Министр обороны Украины Алексей Резников призывает российских солдат, воюющих против Украины на украинской земле, сдаваться в плен.
Об этом Резников заявил в социальной сети Facebook.
"Руководство страны во главе с президентом, члены правительства – все работают, все на своих местах. Как бы это ни было обидно для России! Я настоятельно советую каждому российскому солдату проследовать прямо за российским кораблем, или сдаться в украинский плен, пока не поздно", - отметил Резников.
Гуманитарный проект "Ищи своих" также опубликовал инструкцию на русском языке о том, как правильно сдаваться в плен.
Российских солдат призывают сдаваться в плен / иллюстрация председатель Николаевской ОГА Виталий Ким
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