Министр обороны отметил, что до победы надо запустить работу всего, что можно.

Министр обороны Украины Алексей Резников призывает украинцев не выпадать из экономических процессов, потому что прочный тыл - это залог прочной обороны.

Об этом министр обороны сообщил в социальной сети Facebook.

"Война существенно влияет на состояние страны. В этом году мы значительно меньше произведем и соберем меньший урожай. Потому что надо не только освободить наши поля от врага, надо их разминировать. Это время", - заявил министр.

"Мы победим Россию, только если экономика будет работать и создавать соответствующие возможности для обороны. Наши партнеры, международные финансовые организации объявили о значительных объемах поддержки для Украины. После победы мы быстро восстановим все разрушенное", - заявил Резников.

Однако, министр отметил, что до победы надо запустить работу всего, что можно.

"В Центральной и Западной Украине будут разворачиваться дополнительные производственные площадки, которые будут работать для сферы обороны. Также часть мощностей перенесут гражданские предприятия, находящиеся в зоне риска. Обращаюсь к тем, кто был вынужден уехать в другие регионы – не пытайтесь переждать. Не рассчитывайте только на свои сбережения. Ищите работу", - заявил Резников.

"Государственная власть будет делать все возможное, чтобы помочь регионам адаптироваться к новым реалиям. Будут действовать программы прямой поддержки людей. Но крепкий тыл – это залог прочной обороны. Все, что может работать и развиваться – должно это делать", - подчеркнул он.

Также министр обороны призвал украинцев получать зарплату, оплачивать коммунальные услуги и по возможности стараться не выпасть из экономических процессов.

"Мы понимаем, что многим сейчас очень сложно. Поэтому просим делать то, что в ваших силах. Сейчас особый акцент делается на обеспечение логистики. Движения не только военных грузов, но гуманитарной помощи и обычных товаров. Страна не должна останавливаться там, где есть возможность", - подчеркнул он.