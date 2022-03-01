Путин требует от Украины внеблоковости, "денацификации" и "демилитаризации".

Российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустят масштабную информационно-психологическую операцию, чтобы сломить сопротивление украинского народа и армии.

Об этом в Facebook написал министр обороны Алексей Резников.

По словам главы Минобороны, сначала россияне планируют устроить перебои связи.

После этого будут массированно вброшенные фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство якобы согласилось на капитуляцию.

В качестве "подтверждения" этого фейка будут распространять якобы подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики.

Резников называет эту якобы капитуляцию ложью.

"Никакой капитуляции не будет! Только победа! Предупредите всех, кого сможете. Многие из тех, кто рассчитывал взять Киев за 2-3 суток, уже в аду. Крепко держим оружие! Продолжаем сопротивление", - подчеркнул Резников.

Накануне военные предупредили, что россияне вскоре будут глушить интернет и мобильную связь на прифронтовых территориях, распространяя фейки о капитуляции действующей украинской власти.

Сопротивление российским захватчикам продолжается уже шестые сутки. За это время Вооруженные Силы Украины уничтожили уже почти 6 тысяч солдат РФ и сотни единиц тяжелой техники. При этом в России эти данные до сих пор не подтверждают.

28 февраля состоялись переговоры между украинской и российской сторонами о прекращении войны в Украине. Следующие переговоры, по некоторой информации, запланированы на 2 марта.

Путин требует от Украины внеблоковости, "денацификации" и "демилитаризации", а также признание Киевом законности оккупации Россией Крыма в 2014 году.

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